POLITICA / SOTTANELLI PRONTO A CORRERE PER PARLAMENTO O REGIONE, AL COMUNE CANDIDERA' SINDACO PELILLO

Ormai, si può dire che la campagna elettorale sia davvero cominciata. Anche se manca più di un anno, la corsa verso la più importante poltrona del Comune di Teramo sta sempre più entrando nel vivo. Dopo la pubblica uscita di Italia Viva, Teramo 3.0 più Verzilli e quella del nuovo raggruppamento di Centrodestra, va registrata anche la posizione, in questo momento “altra” rispetto a tutti, compreso il Sindaco in carica, del coordinatore regionale di Azione, Giulio Cesare Sottanelli, che - secodo indiscrezioni raccolte da certastampa - sembra voler valutare non solo l’ipotesi di una sua nuova discesa in campo, per il Parlamento o la Regione, ma anche di aver deciso di avanzare una possibile candidatura quale nuovo Sindaco, quella dell’avvocato Raffaele Pelillo. Non è la prima volta che il nome di Pelillo si affaccia tra quelli del totosindaco, ma non c'era mai stata una vera e propria candidatura ufficiale. Adesso, con Azione, la cosa sembra possibile, anche se ovviamente si tratta solo delle prime battute di una campagna elettorale, che vedrà partiti e liste civiche impegnate nella ricerca di possibili alleanze e nella creazione di coalizioni in grado di poter competere.

E.d.C.