CONGRESSO DI AZIONE A PINETO E TORTORETO, INA SPINEI E LIBERA D'AMELIO ELETTE SEGRETARIE

Domenica 10 Aprile primo Congresso Cittadino di Azione a Pineto La coordinatrice Ina Spinei eletta segretario all'unanimità dal Congresso.

Il Congresso ha aperto i lavori nel pomeriggio di Domenica 10 Aprile presso Villa Filiani alla presenza del Segretario Regionale Giulio Cesare Sottanelli e del Segretario Provinciale Michele Capanna Piscè.

Diversi sono stati gli interventi dei tesserati dopo la mozione del segretario Spinei. Erano presenti il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, Il rappresentante di Italia Viva Luciano Monticelli, il rappresentante del PD Dante Mongia, il Consigliere Provinciale Ernesto Iezzi, diversi rappresentanti di Associazioni Ambientaliste tutti concordi sulla necessità di lavorare per un più forte radicamento e presenza sul territorio attraverso un maggiore ascolto e contatto con la cittadinanza. Il Coordinamento cittadino di Pineto in Azione procede a passo spedito sotto la guida della neo eletta segretario Spinei e del suo Direttivo, individuato nelle figure di: Ugo Minuti, Francesca Modestini, Fabrizio Di Ruscio,Giulia D'Amico, Eleonora Portnova, Pelaghia Spinei, Raffaele Nalira, Adolfo Rasetti, Claudio D'Amico.

La candidata, nel suo intervento, ha fatto un cenno alla situazione grave che sta attraversando l’Ucraina e di conseguenza anche L’Europa, si è raccolti in un minuto di silenzio per le vittime della guerra.

Ha ribadito la linea Politica di Azione e sottolineato i punti fermi su cui si basa il partito:

Lo stato deve essere forte dove gli compete, e garantire a tutti i cittadini stesse opportunità , ai cittadini deve essere preservato e ampliato lo spazio economico , socio-culturale, e in fine lo sviluppo sostenibile e l’indipendenza energetica.

Altri temi importanti sono stati toccati come la convergenza con L’UE e la capacità di stare al passo con l’agenda europea , il completamento del mercato unico e alla doppia trasformazione digitale e ambientale.

Si e esposto il grande lavoro fatto da parte di Azione sul NEXT GENERATION EU Italia. Si è esposto alcuni riferimenti alla storia di Pineto e alle opere lasciate in eredita a Pineto da parte di Corrado Filiani all’inizio del ‘900 e che hanno portato il Paese ad uno sviluppo turistico,economico,sociale e culturale. Poi si è ribadito che la lungimiranza e il coraggio saranno la linea guida per la classe politica di Azione . Si è parlato della scuola come tema cruciale della società e che azione la mette sul primo piano. Di un Progetto ambizioso a Pineto di un Polo scolastico unico con vocazione turistica collegata all’università di Teramo alla Facoltà di “ Scienze Turistiche e Culturale.

Il giorno prima, invece, primo Congresso Cittadino a Tortoreto ed elezione del segretario politico locale Avv. Libera D'Amelio.

Il Congresso ha aperto i lavori nella mattinata presso lo chalet Sayonara alla presenza del Segretario Regionale Giulio Cesare Sottanelli e del Segretario Provinciale Michele Capanna Piscè.

Diversi saluti istituzionali da parte di esponenti politici locali tortoretani, sia amministratori del vicino comune di Roseto, hanno presenziato tra gli altri: Flaminio Lombi, Rosita di Mizio, Gabriella Recchiuti, presidente del consiglio comunale di Roseto, il Sindaco Mario Nugnes. Il Coordinamento cittadino di Tortoreto in Azione procede a passo spedito sotto la guida dell’Avvocato e del suo Direttivo, individuato nelle figure di: Cristiana Di Giovanni, Girolamo D'Alessandro, Walter Tosetto, Mariangela D’Amelio, Massimo Bianchi, Luis Cersaqi, Erika Moscianese, Paolo Facibeni e Luca Palanca.

Diversi sono stati gli interventi dei tesserati dopo la mozione del segretario D'Amelio, tutti concordi su due punti principalmente: l da un lato avorare su un più forte radicamento e presenza sul territorio, dall'altro trovare la quadra e la giusta direzione per il partito in vista delle imminenti amministrative, il 12 giugno prossimo.

Le personalità che hanno aderito al progetto sono lavoratori, professionisti, imprenditori, giovani, madri e padri di famiglia che vogliono portare il loro vissuto e costruire con il loro volto, una Tortoreto a misura di tutti, ma soprattutto per restituirle una centralità che possa determinarsi lungo tutto il corso dell’anno negli assetti di potere provinciale, nelle peculiarità che la rendono attrattiva, e non solo nella parentesi estiva dove la sua visibilità arriva di rimando grazie all’impegno degli operatori balneari e delle associazioni locali che fanno di tutto per impreziosire con le loro proposte culturali, enogastronomiche e di intrattenimento la stagione estiva.

Il coordinatore Libera D’Amelio: “ Tortoreto vuole riscrivere la sua vita democratica nei contenuti, nei volti, nel superamento di quella classe dirigente che fino ad oggi non ha rappresentato appieno le potenzialità enormi che questa cittadina esprime”.