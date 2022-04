FDI “IL CARTELLONE EVENTI DI NUGNES? TANTO RUMORE PER NULLA”

<<Ieri mattina è stato presentato il nuovo portale per la calendarizzazione degli eventi, sebbene fosse già presente nel sito visit roseto.it>> dichiara Francesco Di Giuseppe capogruppo del partito di Giorgia Meloni.

<<Riconosciamo che il nuovo sito sia senz'altro utile per i turisti e i cittadini Rosetani e che possa essere una buona base di partenza per il futuro, occorre però fare alcune puntualizzazioni per rispetto degli elettori e dell'intelligenza dell'intera cittadinanza.

Il sito appare in piena costruzione, gli eventi, contattati gli storici organizzatori, sono ancora in fase embrionale e di alcuni di questi non ne sono a conoscenza neppure gli stessi promotori, le date sono ancora incerte ed è discutibile anche la scelta di riempire il sito con immagini che non sono scattate nemmeno nella nostra Città.

Ancora una volta l’amministrazione Nugnes spara a salve: raccontare alla stampa che la presentazione degli eventi estivi Rosetani fatta ieri sia una vittoria e un mezzo fondamentale per la programmazione degli operatori vuole dire offendere l'intelligenza di operatori, cittadini e turisti.

Ricordiamo al Sindaco che è alla

guida di Roseto degli Abruzzi, non Roseto degli “Annunci” e non basta dare un po’ di colore per nascondere palesi lacune, meno proclami in pompa magna e più risultati>> chiosa Di Giuseppe.