CAMPLI, LISTA "A TUTTO CAMPLI": CON DI STEFANO UFFICIO TURISTICO CHIUSO A PASQUETTA E MONTAGNA DIMENTICATA

"Non prendiamo lezioni sulla promozione turistica dall’opposizione, men che meno da Maurizio Di Stefano.



Se oggi a Campli arrivano turisti, non è il frutto del caso. Ma è il risultato di un impegno iniziato anni fa, grazie alle nostre amministrazioni, proseguito nel corso degli ultimi due anni con ottimi risultati. L’esatto contrario di quanto fatto da Maurizio Di Stefano da Vicesindaco, che nulla ha realizzato per il turismo, per la promozione del nostro borgo, che ha completamente dimenticato la montagna e che ha sempre tenuto chiusa la Necropoli senza nessun intervento di manutenzione ordinaria.



Se oggi a Campli c’è un ufficio turistico che funziona, non è il frutto del caso. Ma di un impegno dell’amministrazione comunale che, nelle settimane scorse, ha avviato e concluso una procedura di gara e i passaggi amministrativi necessari per il rinnovo dell’affidamento, con la conferma dell’Associazione Memoria e Progetto che da anni gestisce in modo impeccabile l’ufficio. Tutto il contrario di quanto fatto da Maurizio Di Stefano da Vicesindaco, quando l’ufficio turistico era chiuso anche a Pasquetta.



La Necropoli riaprirà, nei tempi definiti dall’amministrazione comunale, e con un grande progetto di rilancio. Così come fatto per il nostro borgo e per tutta l’area montana.



La differenza è questa: oggi l’ufficio turistico è aperto. Con Maurizio Di Stefano era chiuso anche a Pasquetta. Oggi Campli è uno dei borghi più belli e conosciuti d’Italia. Con Maurizio Di Stefano Campli era un borgo dimenticato, tra i meno conosciuti d’Italia. Oggi la nostra montagna, grazie alla collaborazione tra Comune e CAI, ha finalmente una rete sentieristica riscoperta, tracciata e tabellata ed è frequentata da centinaia di appassionati. Con Maurizio Di Stefano il Monte Foltrone era una montagna di serie B".



E' quanto dichiarano i Consiglieri della lista "A Tutto Campli", gruppo di maggioranza al consiglio comunale di Campli.