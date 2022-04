VIDEO / PROVE TECNICHE DI COALIZIONE NEL CENTROSINISTRA, AL TAVOLO C'E' PURE ITALIA VIVA CHE SE NE VA APPENA PARLA D'ALBERTO

C'è pure Italia Viva (ma per poco) nel tavolo di coalizione convocato nel pomeriggio di oggi nella sede del Pd a Teramo. In ritardo, e a riunione iniziata è arrivato anche il Sindaco, più stanco che mai, forse dalle "passate" alla Fiera dell'Agricoltura: "passate" ovviamente elettorali insieme al suo assessore preferito Filipponi. La notizia è pero' un'altra: appena è arrivato il Sindaco ed ha iniziato a parlare la Marroni è andata via, il che non lascia ben sperare per un'intesa con il centrosinistra. Anzi.

Italia Viva, è stata invitata per vedere se potranno far parte di una progettualità sulla Città di Teramo che ovviamanente non ci sarà per altri impegni già presi e per incompatibilità tra Sindaco e Marroni.

Alla riunione politica per iniziare a stilare le liste e a riorganizzarsi per il D'Alberto bis c'era Manola Di Pasquale con i vertici del partito regionale che avevano tenuto poco prima e sempre nel pomeriggio di oggi, una riunione con il regionale per parlare delle prossime elezioni del dopo Marsilio, di ricostruzione, Pnrr e manco a dirlo anche di economia e occupazione con i gran parte dei sindacati.

