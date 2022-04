ANCHE FRATELLI D'ITALIA SI SCHIERA CONTRO IL CARO PEDAGGI

Anche in Provincia di Teramo Fratelli d'Italia ha organizzato un presidio presso il Casello Autostradale A24 di Colledara a sostegno delle comunità locali e contro l'aumento dei pedaggi autostradali.



Una gran parte del coordinamento provinciale del partito guidato dalla presidente Marilena Rossi, questa mattina alla presenza dell'Onorevole Rachele Silvestri, del Sottosegretario alla Regione Abruzzo Umberto D'Annuntiis e del Vice Presidente della Provincia Luca Frangioni ha incontrato i sindaci che rappresentano le comunità locali e che hanno a cuore lo sviluppo e l'economia dei loro cittadini.



Abbiamo voluto dimostrare, ancora una volta, che il nostro partito non si arrende e non abbandona il territorio anche di fronte ad una immobilità del governo nazionale.

Governo che non tiene conto delle condizioni estreme in cui queste zone rischiano di trovarsi dopo la pandemia, vissuta da tutti, ma dopo due terremoti da cui, ancora, si tarda a rialzarsi.



Siamo al fianco dei Comuni come quello di Penna Sant'Andrea con il Sindaco Severino Serrani presente insieme al Vice Sindaco Roberto Saputelli, di Castel Castagna con il Sindaco Rosanna De Antoniis, di Tossicia con il Sindaco Emanuela Rispoli presente insieme al Vice Sindaco Pamela Manetta, di Isola del Gran Sasso con il Sindaco Andrea Ianni, di Castelli con il Sindaco Rinaldo Seca e di Colledara rappresentato dal Vice Sindaco Tobia Bordelletti.



Loro sono la forza del territorio e vanno aiutati e sostenuti abbattendo i costi delle autostrade, non aumentandole, e garantendo la sicurezza delle stesse.



Fratelli d'Italia sostiene le comunità locali e chiede al Governo di chiarire la sua posizione e di bloccare i rincari autostradali.