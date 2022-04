ARTICOLO UNO IN CORSA PER COSTRUIRE UNA NUOVA REGIONE

Ieri abbiamo partecipato alla riunione di coalizione di centrosinistra regionale, organizzata a Teramo. Abbiamo portato il nostro contributo per costruire un'alleanza plurale in grado di far convergere anche altre organizzazioni che sono all'opposizione e che sentono la voglia di cambiare la nostra regione. La maggioranza guidata da Marsilio è inadeguata e non è in grado di dare concretezza ai bisogni degli abruzzesi.

E proprio perché la regione deve guardare a un futuro migliore, serve un' alleanza delle forze progressiste con un'agenda chiara con le priorità per gli abruzzesi : lavoro, salute, ambiente, sviluppo sostenibile e turismo. Lo dichiara Tommaso Di Febo, Coordinatore Regionale Articolo Uno Abruzzo.