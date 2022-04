PRATI DI TIVO, LA PROVINCIA RIPRENDA IL SUO RUOLO, MA LA REGIONE CHE FA?

Alla vigilia dell’assemblea della Gran Sasso Teramano che domani dovrà decidere quale strategia adottare per permettere la riapertura degli impianti per l’estate, le opposizioni in provincia e in regione attaccano la gestione della vicenda da parte di questi due enti. Sia Mauro Scarpantonio che Dino Pepe chiedono che la Provincia riprenda il suo ruolo diretto nella gestione almeno della seggiocabinovia. Pepe ha presentato anche una interpellanza al presidente Marco Marsilio.

