LA CRISI DEL PD CONTINUA: A ROSETO SI DIMETTE TACCHETTI A TERAMO C'E' UN COMMISSARIO

Il commissario del Pd rosetano Simone Tacchetti con una lettera inviata ai vertici regionali e provinciali si dimette dall'incarico probabilmente per la difficile situazione del partito rosetano. Si dovrà nominare presto un commissario ad interim fino al congresso, che ci sarà non prima di fine maggio, in cui verrà eletto il nuovo segretario. La spaccatura all'interno del centrosinistra è sempre più evidente e questo ha indebolito molto il Pd rosetano. Ma anche a Teramo la situazione non è molto diversa dove c'è un commissario da mesi e spesso e volentieri si naviga a vista. Qualche persona si è vista sabato scorso in corso De Michetti dove c'era il segretario Fina ma la risposta a prendere parte della riunione convocata per fare quadrato attorno alla ricandidatura di D'Alberto è stata davvero piccola per non dire piccolissima. Un rilancio con gente "fresca" sia a Teramo che a Roseto appare piuttosto difficile. (E.d.C.)