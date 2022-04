SPECA SI E' DIMESSO? NO, HA RICONSEGNATO LE DELEGHE, D'ALBERTO: «NESSUN CASO POLITICO»





Massimo Speca si è dimesso. La notizia, in un attimo, fa il giro della città. E’ già un caso politico, quando il Sindaco Gianguido D’Alberto spiega: «Non si tratta di dimissioni, Massimo resta consigliere comunale e resta capogruppo del Pd, ma ha riconsegnato le deleghe che gli avevo assegnato, come quella di via Longo, e lo sviluppo di Teramo capoluogo, adesso dobbiamo vedere quale potrà essere la nuova fase». Ufficialmente, la motivazione sarebbe quella degli impegni professionali: «Sì, ma devo dire che Massimo ha fatto un lavoro straordinario e ha raggiunto gli scopi che quelle deleghe sottintendevano».

Nessun caso politico, dunque, magari legato al rimpasto? «No, nessun caso politico e il rimpasto non è un tema all’ordine del giorno».