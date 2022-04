CONTINUA LA LOTTA AL PARCHEGGIO ABUSIVO IN VIA DATI, VERNA CITOFONA AL RUZZO E FA SPOSTARE IL FURGONCINO

Siamo tornati su via Nicola Dati a Teramo, dove l'amministrazione comunale sta intervenendo da alcuni giorni: prima il doppio spartitraffico davanti a Centro Ufficio, ieri i paletti per delimitare lo spazio per il passaggio dei pedoni e impedire la sosta selvaggia. Insomma, il Comune ...anzi, l'assessore Maurizio Verna...ci mette la faccia, ci prova, fa e controlla. Come stamattina quando ha verificato di persona che la sosta selvaggia prosegue, nonostante tutto. Ma quando a piazzarsi in sosta lì dove non si può è uno dei mezzi di un ente come al Ruzzo Reti, giustamente l'assessore Verna non ci sta e citofona alla sede della Ruzzo per far spostare il mezzo. Tra lo scoraggiato e il deluso.

La sperimentazione su via Nicola Dati prosegue. Verna ascolta i residenti. Oggi una signora segnala che "la situazione forse è addirittura peggiorata perchè i mezzi ora si fermano sui marciapiedi e poi i pedoni, nel tratto prima della Ruzzo, devono camminare letteralmente appiccicati al muro per non farsi travolgere". Nuovi paletti anche prima della Ruzzo o lungo la sede? "E' da valutare, veniamo proprio per capire come fare, cosa fare...Solo agendo e vedendo quotidianamente cosa succede, possiamo prevedere delle migliorie". O dei passi indietro, senza problemi. "Ipotizzare che si possa piazzare tutti i giorni, tutto il giorno, un vigile urbano su via Nicola dati è impensabile...ovvio" chiosa Verna. Ma magari il buon senso e il rispetto del codice della strada potrebbero tornare a governare le azioni dei singoli. Intanto, Verna citofona alla Ruzzo...quella macchina, sul passaggio pedonale, non va. Proprio no.