CARENZA DI PERSONALE AL TRIBUNALE DI TERAMOP, D'ALFONSO VA AL MINISTERO

Il senatore Luciano D'Alfonso insiste sul Ministero della Giustizia per il Tribunale di Teramo che «versa ormai da tempo in una situazione di eccezionale drammaticità, essendo in tale sede pendenti due terzi dell'arretrato dell'intero distretto, registrandosi il più alto numero di procedimenti iscritti da più di 10 anni, ed essendo il periodo di tempo medio per la definizione di una causa civile superiore a 1.000 giorni, contro i 296 di Chieti e i 368 di Pescara, come recentemente ricordato anche dal Presidente degli ordini degli avvocati di Teramo; in tale sede è assegnato in pianta organica, mai integralmente coperta, il 21,15 per cento dei giudici ordinari, il 15,94 per cento dei giudici onorari e meno del 18 per cento del personale amministrativo spettanti al Tribunale del distretto, a fronte dei carichi di lavoro derivanti da flussi ordinari mediamente attestati intorno al 25 per cento, sia in materia penale, che civile».

D'Alfonso, riguardo all'adeguamento della pianta organica e la piena operatività del Tribunale di Teramo, nonché per assicurare ai cittadini della provincia tempi ragionevoli nella trattazione dei procedimenti, attualmente nettamente superiori rispetto a quelli delle province limitrofe, chiede quali iniziative intenda assumere per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr anche presso il Tribunale di Teramo e, in particolare, per impedire la creazione di un ulteriore arretrato, prevenendo gli effetti perversi del differimento delle cause.