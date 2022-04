AUTOSTAZIONE DI PIAZZALE SAN FRANCESCO, VERZILLI PARLA CON LA TUA E DA IL VIA AL PROCEDIMENTO

Come è noto da qualche mese la Società Unica Abruzzese di trasporto, la TUA S.p.A., ha redatto un progetto di riqualificazione dell’Autostazione di Piazzale San Francesco a Teramo.

Il consigliere Ivan Verzilli si è adoperato ad avviare una fase di interlocuzione istituzionale con la società, allo scopo di accelerare il più possibile la realizzazione dell’opera che è di importanza strategica per i trasporti locali. A tal fine mi sono recato più volte presso la sede legale della TUA per agevolare l’iter e sollecitare gli adempimenti tecnici e amministrativi, riscontrando una grande collaborazione ed una riconosciuta capacità tecnica.

In particolare, mi è stato rappresentato come si sia reso necessario effettuare talune modifiche progettuali in riferimento all’eliminazione delle barriere architettoniche e ad altri accorgimenti migliorativi, all’esito delle quali questa mattina il progetto rivisto e corretto è stato inviato al Comune di Teramo per le necessarie autorizzazioni prodromiche alla fase attuativa.

Sono quindi lieto di poter comunicare che, non appena il Comune avrà proceduto agli adempimenti di propria competenza, la TUA S.p.A. provvederà con la massima sollecitudine ad affidare l’appalto dei lavori, affinché l’Autostazione possa essere riqualificata ed offrire un aspetto decoroso della città di Teramo, essendo un terminal di rilevanza provinciale e regionale.

Chiaramente garantirò il massimo impegno nel proseguimento nell’opera di pungolo istituzionale, fino al raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento del centro nevralgico della mobilità urbana e interurbana, conclude Verzilli in una nota.