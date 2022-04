POLITICA/ DIEGO DI BONAVENTURA SI CANDIDERA' CON FDI ALLA REGIONE ABRUZZO

Sempre più vicino a Fratelli d'Italia il presidente della Provincia, nonché Sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura. Non c'è ancora un'entrata ufficiale, ma sta dialogando da tempo con il partito, e in particolare con Marilena Rossi, e l'adesione ufficiale sarebbe ormai prossima. Sul piatto della bilancia, c'è la candidatura alla Regione proprio per il partito della Meloni. In questo senso, quella di Di Bonaventura, oltre ad essere una scelta convinta, sarebbe anche l'unica possibile, alla luce del recente ingresso di Tony Di Gianvittorio in Forza Italia e, soprattutto, dei non facili rapporti dello stesso Di Bonaventura con la Lega. Nell'area del Centrodestra, quindi, l'unica sua possibilità di candidatura alla Regione è proprio quella di Fratelli d'Italia e che il presidente della Provincia ambisca ad un seggio all'Emiciclo è cosa nota.