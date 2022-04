SIAMO TORTORETO: «ECCO PERCHE' NELLA NOSTRA LISTA NON C'E' IL NOME DELLA LEGA»





Alla luce delle dichiarazioni riportate dalla stampa in questi giorni dalle più alte cariche della Lega, si rende necessario e doveroso chiarire alcuni aspetti.

Il Comitato Elettorale SiAmoTortoreto è nato nel 2017 a supporto e sostegno della candidatura a Sindaco di Domenico Piccioni,con l' incarico di creare una lista elettorale composta da membri rappresentativi sia delle categorie professionali e associative culturali,sia dei vari angoli dell' ampio e diverso territorio Tortoretano, affinché si potessero dare risposte concrete alle esigenze della Città, che usciva fortemente indebolita dal Commissariamento amministrativo. L'obiettivo primario era non solo vincere le elezioni amministrative, ma anche e soprattutto creare una squadra di lavoro che fosse in grado di interagire con i cittadini,interpretarne i bisogni e le necessità e che avesse la giusta esperienza,la giusta responsabilità e la giusta consapevolezza del proprio ruolo per giungere a fine mandato. Il risultato raggiunto è stato un successo, forse senza precedenti per il nostro Comune, poiché la crescita e lo sviluppo della nostra città sotto ogni ambito, nonostante la terribile pandemia che ci ha colpiti negli ultimi anni, hanno portato Tortoreto ad essere uno dei Comuni più brillanti e attrattivi della costa Adriatica.

La riconferma del Sindaco Piccioni e di tutta la sua squadra di lavoro alle prossime elezioni amministrative, rappresenta non solo che questa lista ha avuto un grande timoniere il Sindaco Domenico Piccioni che è riuscito a dare stabilità e una forte coesione a questo gruppo ma anche una ulteriore conferma dell'ottimo lavoro svolto dal Comitato che scelse i candidati attraverso criteri oggettivi che hanno fatto sì di creare il giusto equilibrio per amministrare in armonia la nostra amata cittadina con trasparenza, onestà e impegno.

Ad oggi, in vista del rinnovo delle cariche amministrative,il Sindaco Domenico Piccioni e tutto il gruppo di maggioranza,pronto a tornare davanti ai cittadini per chiedere la loro riconferma per continuare il lavoro iniziato 5 anni fa, hanno rinnovato la fiducia al Comitato Elettorale SiAmoTortoreto affinché si potessero allargare gli orizzonti a nuove personalità in grado di ampliare la proposta elettorale. È così è stato fatto,incontrando liberi cittadini, associazioni, gruppi politici e simpatizzanti affinché si trovassero,sempre in base ai criteri oggettivi decisi cinque anni fa,nuovi candidati alla carica di consigliere che potessero mantenere l'equilibrio e l'armonia e che fossero leali e rispettosi del gruppo di maggioranza. Oggi, esattamente come ieri, l'entusiasmo con cui hanno risposto tutti gli interpellati è stato notevole. Anche i partiti di Centrodestra,che si ispirano ai valori e ai principi moderati e liberal democratici che questa stessa lista civica condivide, hanno mostrato ammirazione e supporto alla proposta di una seconda candidatura del gruppo di maggioranza,rendendo ancora più forte il progetto elettorale che si sta preparando per il rinnovo delle cariche amministrative. A tal proposito, ci sembra doveroso sottolineare come tutto il Comitato e tutti i candidati alla carica di consigliere, nonché il candidato Sindaco Domenico Piccioni, siano ben lieti ed onorati di abbracciare nel proprio progetto il partito della Lega,alla quale non solo hanno riservato due dei cinque posti disponibili a concludere la lista,ma hanno anche accettato con entusiasmo due dei tre nominativi portati al tavolo delle trattative, poiché compatibili in toto con i criteri di scelta dei candidati utilizzati sia cinque anni fa che oggi.

Tra questi, il criterio di non candidare persone che nella tornata elettorale precedente fossero candidate nelle liste avverse alla nostra, non ha reso possibile, nostro malgrado,di accettare un nominativoinserito nella rosa dei tre. Siamo certi che la Lega e tutti i suoi rappresentanti,essendo uomini di grande esperienza politica e amministrativa,ben comprendano quali possano essere i motivi di tale scelta, soprattutto oggi,dove si sta lavorando ad un progetto di continuità amministrativa che non può essere messa in discussione e che va tutelata sotto ogni aspetto,per garantire ai cittadini di Tortoreto la crescita e lo sviluppo socio-economico e culturale che meritano e che continuano a dimostrare di meritare.

​​​​​​​​Lista SiAmoTortoreto