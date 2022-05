POLITICA / «LA MINORANZA SFRUTTA SUCCESSI NON SUOI PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE»

TERAMO - Dobbiamo constatare che da un po’ di tempo a questa parte l'opposizione, non avendo altri argomenti, tenta di appropriarsi di meriti non suoi.

Ne sono un esempio lampante le dichiarazioni degli ultimi giorni di alcuni rappresentanti della minoranza, che fanno sorridere e che altro​ non sono che un maldestro tentativo di iniziare la campagna elettorale sfruttando i risultati raggiunti dall'amministrazione D'Alberto.

Amministrazione che, dopo anni di governo della città da parte del centrodestra, contraddistinti dalla totale assenza di programmazione, risultati e visione, e a fronte di una rappresentanza regionale del centrodestra teramano che tenta costantemente di mortificare la città, sta portando avanti un progetto di rigenerazione e riqualificazione di Teramo che è sotto gli occhi di tutti.

Un’attività portata avanti con la logica del doppio binario: da un lato l’attività ordinaria, che ci ha visto recuperare anni di mancata manutenzione del territorio, a partire dagli asfalti, il verde, il nostro Parco Fluviale, la Villa Comunale, i nuovi parchi giochi e tanto altro; dall’altro i progetti strategici. Progetti che fanno riferimento ai circa 60 milioni di euro già finanziati sui vari canali, quali il Fondo complementare sisma, il Masterplan, i residui della programmazione sui fondi regionali, il Cis, il PNRR, solo per citarne alcuni, e ad altri circa 30 milioni già programmati e candidati su tutti i canali di finanziamento per iniziative che trasformeranno la nostra città in pochi anni coinvolgendo il più possibile anche i cittadini.

Un lavoro imponente, frutto di una programmazione che ha alla base una visione del futuro di Teramo città capoluogo, e che spazia dalla rigenerazione urbana (quartieri e in particolare il progetto di Via Longo, lo spostamento della Stazione ferroviaria con il progetto di piazza antistante, l’ ex stadio comunale, l’ammodernamento delle strutture sportive, il progetto sul Parco Fluviale ) alle scuole, al miglioramento degli edifici pubblici comunali, alla nuova e più sostenibile mobilità urbana .

Ricordiamo, solo per citare alcuni progetti, lo strategico intervento sul Mercato coperto, il già avviato cantiere del Teatro Romano, la riqualificazione da noi seguita del terminale bus di Piazzale San Francesco assieme a Tua, la scuola Carlo Febbo, le infrastrutture (ponti, viabilità, centrale Enel Cona), le strutture di valenza culturale (Teatro Comunale, il completamento del Castello della Monica, ) ed i tanti interventi sulla mobilità cittadina realizzati e che arriveranno.

Per questo ci permettiamo di dare un consiglio all’opposizione: invece di appropriarsi dei meriti degli altri dovrebbe provare, almeno per una volta, a lavorare veramente per lo sviluppo della città.

LA MAGGIORANZA