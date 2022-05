"IL NULLA AMMINSTRATIVO DELL'ATTUALE AMMINISTRAZIONE DI TERAMO HA PRODOTTO SOLO FALSE PROMESSE"

Gli effetti del nulla amministrativo iniziano a farsi sentire in seno alla maggioranza del comune di Teramo.

Dopo aver consumato lo strumento delle promesse non seguite da fatti concreti e nella piena consapevolezza che i cittadini hanno ormai capito la disfatta, il sindaco e la sua maggioranza provano l’ultima carta.

Addirittura, lamentano che negli ultimi giorni alcuni rappresentanti della minoranza tentino di appropriarsi di meriti della maggioranza.

Sul punto chiediamo immediatamente i nomi dei consiglieri comunali che hanno pensato di fare ciò così da invitarli a sottoporsi alle cure del caso, in quanto non si comprende come ci si possa appropriare del nulla.

Se in seno alla maggioranza sono finiti gli argomenti propagandistici e, se non sono in grado neanche di portare a conclusione una sola cosa, allora è giunto il momento di fare un passo indietro per il bene della nostra Città.

Comprendiamo che la paura corre veloce all’interno della maggioranza ma addirittura arrivare a criticare qualcosa che nessuno ha detto, lascia pensare che i titoli di coda sono più vicini di quanto ci si potesse aspettare.

Fa sorridere ed in un certo senso intenerisce anche, leggere che per la maggioranza di centro sinistra ritenere di aver fatto tanto per la nostra Città in questi quattro anni significa: aver ripulito un piccolo spazio del Parco Fluviale lasciando in abbandono i restanti chilometri, aver effettuato qualche rappezza di asfalto rispetto alle due arterie stradali ripristinate da Anas e Rete Gas, aver sistemato un paio di cigni nella Villa Comunale ed aver fatto attraversare la strada alla Centrale Enel della Cona.

Il resto dov’è?

Dove sono i cantieri della ricostruzione pubblica?, dove sono il salto di qualità ed il risparmio per i cittadini nella raccolta dei rifiuti?, dove sono le nuove scuole sicure?

Noi purtroppo vediamo il nulla. Assistiamo solo ad uno spopolamento della Nostra Città, ascoltiamo lo scoramento di tanti concittadini e registriamo tanta voglia di mandare presto a casa l’attuale maggioranza.

Un sindaco ed una maggioranza che, se per avventura si svegliassero una mattina con i social network in down, non saprebbero cosa farsene delle foto e dei selfie con i quali cercano di raccontare una storia che purtroppo, banalmente, semplicemente non esiste.

La realtà è che siamo al lavoro, cercando di mobilitare le migliori energie della città, affinché Teramo possa avere il governo cittadino che merita, che possa aggredire con determinazione e capacità, le tante criticità che ci stanno portando ad essere una degradata e insignificante periferia dell’Abruzzo.

Coordinamento dei Gruppi di Centrodestra al Consiglio Comunale di Teramo