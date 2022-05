VIDEO/ INTERPELLANZA IN CONSIGLIO SUI PRATI DI TIVO, PEPE: «CHE FA LA REGIONE?»

Si discute oggi in consiglio regionale una interpellanza sulla situazione dei Prati di Tivo, presentata dal consigliere del partito democratico, Dino Pepe che accusa la Regione di non aver fatto nulla per salvare gli operatori dalla crisi.

ASCOLTA PEPE SU R115