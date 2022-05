RICOSTRUZIONE / MARIANI: «IO STO CON PIETRUCCI»

“Non si può dire che Pietrucci, Pepe e il sottoscritto non avevamo denunciato, per ora e per tempo, quello che stava accadendo sulla Carta degli aiuti. Ma ha prevalso l’arroganza di questo Presidente che ignora ogni contributo di chi, come i sindaci sul territorio, sta tra la gente e non si preoccupa dell’afasia di chi, tra i componenti della sua Giunta, detiene le deleghe più strategiche” dichiara il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani.

“Sono vicino al Consigliere Regionale Pierpaolo Pietrucci che non ha inteso mollare le ragioni del nostro territorio e ha iniziato lo sciopero della fame. Quello che chiediamo è un confronto non opaco né strumentale in Consiglio Regionale alla presenza di tutti i protagonisti istituzionali della ricostruzione post sisma. Quello che chiediamo è dare voce ai territori!” conclude Mariani