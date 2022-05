LA LEGA AD UN BIVIO DOPO IL CASO TORTORETO, COSTANTINI: «PICCIONI NON HA MANTENUTO LE PROMESSE». ORA IN BALLO C'E' LA REGIONE ABRUZZO

La rottura con la Lega a Tortoreto comporterà una scelta da fare al più presto: o il sottosegretario Umberto D'Annuntiis lascerà la poltrona in Regione o la Lega manderà a casa Marco Marsilio perchè non avrà più i numeri per governare. Di questo si parlerà il prossimo 16 maggio a Corropoli in una riunione convocata in corsa, oggi pomeriggio, dal patron Luigi D'Eramo che ha il sapore della provocazione, visto che a Corropoli abita proprio D'Annuntiis. E che il casus sia Tortoreto e la rottura con la Lega lo conferma il coordinatore provinciale della Lega Jwan Costantini:

«Ho dato a Piccioni due nomi che rientravano nei suoi criteri (non candidati alle scorse elezioni contro di lui ) sono stati bocciati per la seconda volta, prendiamo atto del gioco della politica, delle strette di mano non mantenute, del nuovo modo di interpretare la politica che era seria. Dove una stretta di mano, valeva come un atto notarile! Oggi la Politica e’ nelle mani di questi personaggi, immagino il disappunto dei Rocco Salini e degli Antonio Tancredi davanti a questa nuova politica».

Ed ora? Costantini un uomo solo alla guida della Lega in provincia di Teramo? Un uomo solo che tratterà con i comuni dove si andrà al voto, Teramo compreso? Secondo alcuni il mancato appoggio della Lega a Tortoreto potrebbe comportare la perdita della poltrona da primo cittadino di Piccioni perchè si sa quando il centrodestra non va unito perde quasi sempre.