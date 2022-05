VIDEO / IL SINDACO: “ECCO PERCHÉ RIMPASTO LE DELEGHE AGLI ASSESSORI”

Un rimpasto di deleghe imminente, in questa fase di fine mandato della Giunta guidata a Teramo dal sindaco D’Alberto. Lo conferma il Sindaco a R115. ( ASCOLTA IL SINDACO) )

“Si lavora- ha detto - per sistemare le deleghe in un’ottica funzionale, per ricalibrare meglio il lavoro. Il tutto si farà con grande serenità. Il nostro è un lavoro importante che si sta portando avanti e il rimpasto delle deleghe è un momento importante”.