TORTORETO/ I CANDIDATI SONO TRE: PICCIONI, D'AMELIO E CARUSI

Saranno tre i candidati a sindaco a Tortoreto: l'uscente Domenico Piccioni, Libera D'Amelio che correrà con il Pd e Azione e Nico Carusi della Lega che non avà pero' come simbolo alle elezioni La Lega e si sta cercando di capire come agirà dopo la rottura con Piccioni. Si è ritirato Adriano Cavatassi e, a parte le chiacchiere da bar non è mai stato in corsa l'ex sindaco Domenico Di Matteo come un certo sito-tv sbandierava ieri sui social (altra notizia, dunque, privo di fondamento). La corsa in realtà sarà a due: Piccioni-D'Amelio.