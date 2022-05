ITALIA VIVA: «VERROCCHIO AL CAPOLINEA: DIMETTITI RENDERAI UN GRANDE SERVIZIO AL TUO PAESE»

La presa di posizione del capogruppo di maggioranza, ripeto capogruppo di maggioranza, Gabriele Martella, conferma tutto quello che noi stiamo dicendo da due anni e certifica la morte cerebrale di questa amministrazione.

Magari morirà di morte naturale, ma l'elettroencefalogramma è ormai piatto e tutti i medici dicono che purtroppo non c'è nessuna speranza.

Ultimi anni da cancellare nella storia dell'amministrazione di questo paese, avevamo offerto spunti di rilancio, ma dal sindaco solo arroganza e un pò di fumo.

Impegnato sin dal primo giorno a pensare al suo futuro e ZERO a Pineto.

Quando un sindaco, nel giorno d'insediamento, in consiglio comunale, traccia le linee programmatiche e dichiara che a metà mandato ci sarà una rotazione in giunta per coinvolgere tutti i consiglieri di maggioranza e poi non lo fa, come deve essere definito se non un BUGIARDO? Addirittura annette alla giunta l'avversario m5poltrone ed estromette chi ha fortemente contribuito per ben due volte alla sua vittoria, questo è il ringraziamento del sindaco.

Ricordo a chi non è avvezzo alle dinamiche amministrative che, una dichiarazione in consiglio comunale, equivale ad una sottoscrizione di un atto notarile.

Quindi chiedo a tutti, come si fa ad avere ancora fiducia del nostro primo cittadino?

Quante bugie ci ha raccontato fino ad oggi e quante ce ne racconterà ancora?

Chiediamo al sindaco di dimettersi e rendere un ultimo buon servizio alla sua città.

Ribadiamo con forza la necessità di una amministrazione forte per la nostra città, che abbia visione e CORAGGIO per i prossimi trent'anni.

Italia Viva Pineto