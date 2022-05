VIDEO/ PEPE ACCUSA MARSILIO: «ABBANDONA I TERREMOTATI»

“Marsilio dice “no” all'inserimento dei Comuni del cratere sismico nella Carta degli aiuti di Stato. Nessun ravvedimento, nessuna modifica è stata apportata ieri dalla maggioranza di centro destra, in Consiglio Regionale, alla Carta degli aiuti” dichiara il Vicecapogruppo del Partito Democratico, Dino Pepe.

“Nonostante le proposte delle opposizioni, Marsilio e i suoi hanno deciso di perseverare in una scelta miope e dannosa, per comunità il cui tessuto economico e sociale è già stato messo a dura prova dal terremoto. In provincia di Teramo restano fuori dai benefici 15 Comuni del cratere su 16. Una decisione contraria a quelle assunte dalle vicine regioni Marche e Umbria, che penalizza oltremodo le nostre aree interne” prosegue Dino Pepe.

“Il tutto” conclude “nel complice e colpevole silenzio degli Assessori e Consiglieri di maggioranza della provincia di Teramo”.

