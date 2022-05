LA DENUNCIA: "SCUOLA DI BORGO SANTA MARIA, NOVE ANNI PER NON FARE NULLA"

Che fine ha fatto la scuola di Borgo Santa Maria, dopo 9 anni? Se lo chiede e lo denuncia, anzi, il già sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, che prosegue nella pubblicazione dei suoi dossier per denuncia “la mancanza di capacità amministrativa e la mancanza di programmazione” dell'attuale amministrazione Verrocchio. “Sono trascorsi 9 anni e della scuola, nessuna traccia. Dal 2013 incarico ai progettisti per la scuola di Borgo che inglobasse anche la Scuola Calvano. 9 anni persi -accusa Monticelli - 9 anni che le comunità degli studenti e quella dei genitori, attendono che la scuola sia pronta per essere vissuta”. E ricorda: “Nel 2013 avevamo circa 120 bambini e ragazzi in numero maggiore rispetto a quello che abbiamo oggi. Ma, la cosa più grave è quella dei costi. Vuoi per l'inflazione, vuoi per i vari bonus, vuoi per il PNRR, i costi delle materie prime per l'edilizia sono aumentate in modo vertiginoso. Alcuni esempi dati ANCE : ferro acciaio per cemento armato aumenti che vanno dal 45% al 100% se non oltre, rame aumento del 40%, polietilene circa il 70 %, legno aumenti che vanno dal 100 al 200%, tubazioni PVC fino all'80% e altro ancora.

Con tutti questi aumenti, sono intuibili le conseguenze negative sia per la filiera sia per la collettività in termini di servizi e infrastrutture non completate. Senza tener conto di una questione che naturalmente le ditte appaltatrici non potranno non tenere conto, le Riserve ed Eccezioni. Sono pretese legittime con cui l'appaltatore in relazione a fatti registrati nei documenti contabili, avrà sicuramente l'effetto di richiesta di altri compensi. Ciò significa che si rimette tutto in discussione anche la questione economica. Ricordo che questa scuola dovrebbe essere completata con fondi del MIUR e con una somma corposa dai fondi proveniente IMU piattaforme Eni. Bisogna rifare una parte del progetto ( lo dice il Comune con tanto di comunicato stampa) , e quindi con altro tempo perso, e con il 3,5 % in meno di abitanti 2018- 2021”. Chiosa Monticelli e lancia interrogativi: “Un'amministrazione che non programma, che non guarda oltre la punta del suo naso. Cosa è accaduto in 9 anni ? Fu a febbraio del 2013 che, il sottoscritto insieme alla mia Giunta , diede mandato ai tecnici di redigere il Progetto Preliminare. Chi paga tutto questo ritardo? Di chi sono le responsabilità? Chi si fa carico di spiegare ai cittadini i 9 anni di ritardo e gli ulteriori anni che serviranno, a questo punto, per completarla?”