VIDEO/ SARANNO INTITOLATE AI SINDACI SCOMPARSI IN QUESTI ANNI NUOVE VIE DI TERAMO, A TEMPESTI IL PONTE DI PORTA ROMANA

Il Comune sta per intitolare nuove vie ai sindaci scomparsi in questi anni come: Valerii e D'Ignazio. Intanto il Ponte di Porta Romana sarà intitolato all'ex direttore dell'osservatorio di Collurania: Pietro Tempesti.

Astronomo di fama internazionale, già direttore dell'allora Osservatorio astronomico di Collurania e oggi Osservatorio astronomico d'Abruzzo, ex consigliere comunale per quindici anni tra le fila del Pci. E' stata accolta, con tanto di presa d'atto della Commissione Toponomastica, la richiesta avanzata dal presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, di intitolare un luogo pubblico alla memoria di Pietro Tempesti (nato a Firenze nel 1917 e morto a Treviso nel 2011).

