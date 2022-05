D'AMICO: "8 ANNI PASSATI A DIFENDERMI DA CHI HA USATO LA LEGGE CONTRO LA LEGGE...LA MIA STAGIONE POLITICA E' FINITA"

E' un Luciano D'Amico sereno ma con un velo di amarezza negli occhi quando ricorda i lunghi 8 anni della sua vicenda giudiziaria e che si è chiusa con una sentenza definitiva di assoluzione perchè il fatto non sussiste. Lo ha detto la Cassazione e, oggi, il rettore emerito di UniTe, conferma di non aver mai dubitato circa l'esito: "Ho sempre saputo quello che ho fatto e come l'ho fatto", dice, e riconosce anche "la stanchezza" derivata da più di otto anni, tra indagini, procedimento, processo fino all'assoluzione definitiva in Cassazione. Una vicenda da cui trae una riflessione: "Nessuno, specie chi ha a che fare con la cosa pubblica, può pretendere un'esenzione da verifiche. Anzi...le verifiche, anche giudiziare, e le azioni di controllo, devono continuare ad esserci doverosamente. Ma credo che si debbano introdurre dei corretivi nel sistema di queste verifiche" dichiara D'Amico. Per un motivo molto chiaro, spiega: "Per evitare a chiunque di trovarsi per anni rallentato - diciamola in maniera soft - negli impegni di amministrazione della cosa pubblica cui è chiamato". E aggiunge: "Bisognerebbe evitare che leggi poste a tutela di tutti i cittadini e dell'interesse pubblico possano essere strumentalizzate, come credo in parte sia capitato nel mio caso, per il perseguimento di fini assolutamente personali e, a volte, indicibili. E ovviamente mi rifersico a chi ha scritto, sul mio conto, un profuvlio di lettere anonime". Circa il suo futuro ed un invocato rientro sulla scena politica regionale, D'Amico frena: "Credo che ci siano stagioni che si concludano, la mia in Politica intesa come stagione di cariche e responsabilità, sia tra queste". Luciano D'Amico continua a sorridere e ringrazia chi, subito dopo la sentenza definitiva di assoluzione, gli ha manifestato concreta vicinanza e pubblici attestati di stima: "Mi onora sentire attorno a me questo affetto, io resto a disposizione con il massimo impegno ma impegnarsi non significa solo farlo attivamente in Poltica".