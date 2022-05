CITTADELLA DELLA CULTURA / CORSI: "BANDO EUROPEO PRIMA DELL'ESTATE". D'ALBERTO: "MARSILIO CI RIDIA IMMEDIATAMENTE I FONDI, BASTA SCHIAFFI A TERAMO CITTA'"

Il bando europeo per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della "Cittadella della Cultura" nell'ex Manicomio in centro storico potrebbe arrivare prima dell'estate. Non fornisce una data ma si dice fiducioso Christian Corsi, delegato di Unite a seguire il progetto milionario. "Stiamo lavorando affinchè la società di validazione ci rimetta il progetto definitivo ed esecutivo validato e verosimilmente contiamo di poter andare a bando prima dell'inizio dell'estate". E' il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, a tuonare contro la Regione Abruzzo: "L'Università sta facendo la sua parte, la Regione deve fare la sua adesso che è in dirittura d'arrivo il bando: deve immediatamente restituirci i fondi del Masterplan" e ancora: "Non accettiamo ulteriori ritardi nella restituzione, la Regione ha schiaffeggiato la città di Teramo, la comunità teramana, togliendo risorse fondamentali per la realizzazione di questo fondamentale progetto. Deve ridarci quei fondi, continua a promettere, a garantire, ma i soldi ancora non rientrano" Un progetto, quello della Cittadella della Cultura, che per il professor Corsi "è l'unico dal quale può passare la creazione vera di Teramo Città Universitaria"