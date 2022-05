SCIOPERO AL COMUNE DI ISOLA, IL PD: «SIAMO VICINO AI LAVORATORI»

L'ennesimo primato in negativo del Sindaco Ianni e di tutta la squadra degli amministratori isolani. Infatti, per la prima volta nella storia del nostro comune, i dipendenti sciopereranno lunedì prossimo a causa della inaccettabile scelta degli amministratori di non pagare i salari accessori. L'ennesimo primato in negativo del Sindaco Ianni e di tutta la squadra degli amministratori isolani. Infatti, per la prima volta nella storia del nostro comune, i dipendenti sciopereranno lunedì prossimo a causa della inaccettabile scelta degli amministratori di non pagare i salari accessori.

Il Partito Democratico esprime vicinanza e solidarietà ai lavoratori unendosi allo sciopero.

Vista la regolarità di tutta la documentazione ad eccezione del parere negativo del responsabile dell'area finanziaria, sollecita altresì il Sindaco ad attivare ogni proceduta utile, prevista dalle normative in essere per liquidare con somma urgenza quanto dovuto ai dipendenti per il lavoro svolto.

Il P.D. di Isola ringrazia inoltre la CGIL, sempre particolarmente attenta e vicina al nostro territorio per la presenza costante ancora una volta al fianco dei lavoratori, affinché siano tutelati i loro diritti.

Il capogruppo di minoranza del Partito Democratico

Antonio Trivellizzi