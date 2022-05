L’intervento messo in atto dalla Regione per contenere l’erosione della costa non ha funzionato. Lo dicono gli operatori di Alba Adriatica e di Villa Rosa.

A Villa Rosa, inoltre, si evidenzia che le mareggiate dello scorso fine settimana hanno portato via un pezzo importante di spiaggia che renderà quasi impossibile portare a casa la stagione turistica appena iniziata.