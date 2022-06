VIDEO/ PEPE: "DALLA REGIONE 300 MILA EURO PER AIUTARE LE MARINERIE ABRUZZESI"

“Nelle scorse settimane la mia Risoluzione a sostegno della marineria abruzzese è stata approvata all’unanimità dalle forze politiche presenti in Consiglio regionale. Oggi abbiamo stanziato 300 mila euro per un sostegno concreto in questo difficile momento storico. Non si tratta di una misura risolutiva ma certamente è un primo passo nel manifestare la dovuta attenzione”.