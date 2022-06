NASCE IL GRUPPO CIVICO "SILVI E BASTA"

Ognuno puo’ suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente piu’ fascinoso e spiritualmente piu’ elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l’intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l’improvvisazione, la verità contro l’errore, l’amore contro l’indifferenza”.

Dopo questa citazione di Adriano Olivetti e numerosi incontri a carattere civico sul territorio, possiamo oggi gridare con forza, la nascita a Silvi, di un gruppo civico denominato come “SILVI…E BASTA!”.

Non nascondiamo di avere velleità politiche, ma siamo consapevoli che il cammino sarà arduo e tortuoso e non esente da molte difficoltà. Il nostro intento è quello di costruire una nuova via politica, atta a ripristinare un ponte interrotto da troppo tempo che rimetta al centro le piccole comunità come la nostra cittadina; riorganizzando il sistema amministrativo, ripianificando il sistema economico-turistico, riqualificando il territorio sia urbanisticamente che socialmente.

Seppur amareggiati da decenni di malgoverno, è importante che si torni in trincea con la partecipazione diretta che non significa necessariamente candidarsi, non è questa la priorità come non è prioritario un candidato Sindaco. Sicuramente è prioritario acquisire maturità, esperienza, preparazione, coesione ed equilibrio......nella vita come nella politica.

Come qualcuno ci ricordava tempo fa “in politica a volte si deve essere incudine e a volte martello”. Adesso è ora di forgiare l’incudine, per il martello ci attrezzeremo.

Per chi volesse prendere contatti, partecipare a riunioni, condividere idee, puo’ rivolgersi ai portavoce Massimo Blasiotti (333 4129498) e Moira Centorame (329 2213050).

Massimo Blasiotti

Attuale Consigliere di Opposizione -Comune di Silvi-