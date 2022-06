ALBA ADRIATICA/ RITARDI E INEFFICIENZE DELL' UFFICIO TURISTICO E INFOPOINT

Spiace dover segnalare la precaria condizione dell’accoglienza turistica nel Comune di Alba Adriatica, ma purtroppo la gestione dell’ufficio preposto lascia molto a desiderare.

Innanzitutto occorre sottolineare che la stagione turistica è partita da tempo, dato che alberghi e stabilimenti balneari hanno aperto già nella prima metà di maggio o al più tardi nella seconda, mentre lo IAT comunale – ubicato presso la Bambinopoli comunale – risulta formalmente aperto soltanto dall’1 giugno 2022.

Inoltre il servizio reso non sembra affatto conforme agli standard di professionalità richiesti, dato che il giorno dell’apertura, allo sportello risulterebbero degli amministratori comunali e non già dipendenti a ciò specificamente preparati ed incaricati.

Non è difficile nemmeno operare un confronto con le realtà limitrofe, dato che a Tortoreto l’Ufficio turistico è aperto dal 14 maggio (e anche l’Infopoint risulta in apertura); a Martinsicuro hanno provveduto a stabilizzare un dipendente dedicato e i due Infopoint sono in apertura; a Giulianova l’Ufficio Turistico è aperto tutto l’anno e vi sono vari infopoint su tutto il territorio comunale; mentre purtroppo Alba è la cenerentola con il proprio IAT che apre solo il primo giugno, peraltro senza personale qualificato e con i due Infopoint che sono ancora desolatamente chiusi. Lo scrive in una nota il comitato civico Siamo Alba.

Vorremmo segnalare che l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) non è un optional, bensì il front office principale del settore nei confronti di tutta l’utenza, il punto di contatto per ogni genere di informazione, dalla Guardia medica ai servizi alberghieri, dai collegamenti territoriali alle informazioni museali, dalle notizie balneari a quelle sportive, agli eventi musicali, alle manifestazioni, alle informazioni commerciali sulle tipologie merceologiche e sulle offerte settoriali di ogni esigenza delle famiglie, degli sportivi, della movida, ecc.

Purtroppo non sembra che tale sensibilità sia propria dell’Amministrazione comunale, la quale dopo quattro anni di mandato ancora arranca nel pressapochismo sia sotto il profilo qualitativo e sia sotto quello quantitativo, visto che l’unico sportello IAT risulta avere orari particolarmente ridotti per il mese di giugno: al mattino dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e al pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:00.

Nessuno può pensare che 4 ore e mezza al giorno possano coprire le esigenze dell’utenza numerosa e variegata alla quale Alba Adriatica è abituata e alla quale occorre offrire il supporto più esteso e qualificato possibile per poterla amplificare ancora.

Da ultimo non si può nemmeno sottacere, a riprova della disattenzione degli amministratori comunali, che ad oggi non è stato ancora reso noto il calendario degli eventi e delle manifestazioni estive, mentre a Tortoreto già dal 12 maggio scorso è stato pubblicato il cartellone degli eventi, consentendo a tutti di poter programmare date, vacanze, appuntamenti e di avvantaggiarsi nei confronti degli altri cartelloni che restano tuttora ignoti.

Ci auguriamo che la Giunta comunale prenda le necessarie misure per dotare lo IAT di personale specificamente dedicato e all’altezza del compito, per aprire al più presto i due Infopoint e per estendere quantomeno a otto/dieci ore quotidiane l’apertura al pubblico dei servizi di informazione e accoglienza turistica, superando gli odierni ritardi e le attuali inefficienze, conclude il comitato Siamo Alba.