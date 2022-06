VIDEO / FINALMENTE LA TEAM INIZIA A SFALCIARE L'ERBA E L'ASSESSORE AMMETTE: "STIAMO PAGANDO QUESTO RITARDO"

Finalmente. L'atteso giorno è arrivato. La Teramo Ambiente, oggi, impiegando in tutto 7 operai, ha avviato l'attesissimo sfalcio dell'erba tra frazioni e centro cittadino. O meglio: si è partiti da San Nicolò. L'assessore Valdo di Bonaventura, che stamane seguiva i lavori sulla rotonda di Piano d'Accio, ammette l'enorme ritardo nel servizio del verde pubblico da quando la TeAm è diventata tutta pubblica: "Stiamo pagando uno scotto altissimo, i cittadini si lamentano e ho ricevuto tante proteste a livello personale per via di questo ritardo ma, ora, speriamo che ci si metta a regime. Pensiamo al futuro in maniera ottimistica..." dichiara. Anche perchè rispetto ai 300mila euro che, l'anno scorso ad esempio, il settore di di Bonaventura ha investito per lo sfalcio dell'erba, quest'anno a TeAm sono stati assegnati dal Comune ben 600mila euro. Di questa cifra, fa sapere l'assessore, quota parte verrà girata alle due ditte interpellate dalla stessa "in house" per occuparsi repentinamente dello sfalcio dell'erba ai bordi delle strade comunali e degli incroci. "Andiamo avanti, mi dispiace per questi ritardi. Ho pagato un prezzo altissimo..." commenta, amareggiato, l'assessore. Comprensibile amarezza vista la dedizione all'idea del decoro e della bellezza in città.



