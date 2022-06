VIDEO / IL PROGETTO: UNA NUOVA PIAZZA A "FORNAROLA" COI FONDI DEL PNRR

E' stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica del recupero urbano della nuova Piazza di Frondarola. L'intervento verrà realizzato con 300mila euro di fondi del PNRR. Un iter progettuale condiviso con la cittadinanza, evidenzia il vice sindaco di Teramo, Giovanni Cavallari, citando l'ultima riunione presso i locali dell'ex scuola alla presenza dei residenti, dei progettisti, Tecnici e RUP del comune e rappresentanti dell'Amministrazione comunale. "La partecipazione con il contributo propositivo dei presenti ha consentito di arricchire la proposta progettuale anche con l'inclusione e previsione di segnaletiche storiche che ricordassero i nomi del passato come "Fornarola". Successivamente a questo atto e secondo le tempistiche imposte dal PNRR dovremo approvare il progetto definitivo ed esecutivo per andare a gara entro il mese di dicembre 2022 passi necessari per ultimare i lavori nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 2026 termine ultimo previsto" dichiara