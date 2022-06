CROCE ROSSA, IL 30 GIUGNO VIA DAL COMI. PER MEDIARE E RIAVERE LE AULE LA PROVINCIA CHIEDE L'INTERVENTO DEL PREFETTO

Il caso delle tre aule del Comi ancora oggi occupate dalla Croce Rossa di Teramo tiene banco in provincia, visto che la data del 30 giugno si avvicina e sarà l'ultimo giorno concesso, con l'ennesima proroga, al comitato locale chiamato a restituire i locali all'ente di via Milli. "Non abbiamo nulla contro alcuna associazione che offre meritevoli servizi alla collettività, voglio essere ancora una volta chiaro su questo. Ma a noi servono quei locali visto che è in atto un vero e proprio tetris per garantire i dovuti spazi ai nostri ragazzi. In questo tetris, affinchè a settembre gli studenti e le scuole di riferimento abbiano ciò di cui hanno bisogno, "è cruciale la disponibilità delle tre aule del Comi oggi occupate dalla Croce Rossa". Se la Cri abbia trovato la sede nuova non è dato saperlo al momento ma l'idea di un'ennesima proroga non piace alla provincia che, per mediare col Comitato, ha interessato di nuovo sua eccellenza il Prefetto. Come finirà?