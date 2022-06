COME E DOVE PARCHEGGI? VORRESTI UN PARCHEGGIO GIALLO RISERVATO IN CENTRO? IL COMUNE "INDAGA" CON UN LINK...

Come e dove si parcheggia? Quali sono le esigenze dei residenti, dei dimoranti e dei pendolari che usano i parcheggi multipiano? Perchè, ad esempio, il parcheggio di piazzale San Francesco non viene utilizzato alla massima capienza? Dove si vorrebbe usufruire di un potenziale parcheggio giallo in centro? Sono queste le domande tramite le quali l'amministrazione comunale di Teramo intende interrogare la cittadinanza e orientarsi su possibile agevolazioni nella sosta. Un percorso che l'assessore Maurizio Verna ha fortemente voluto per avere un feedback direttamente dai cittadini e avere, da loro, una manifestazione d'interesse circa l'eventuale possibilità di prevedere, dove previsto dal codice e dove ci siano le condizioni, dei parcheggi gialli riservati. "Si potrà compilare un modulo on line accedendo comodamente tramite un link specifico (recuperabile a breve anche sul sito del Comune, ndr) e fornire così informazioni e suggerimenti utili allo scopo" ha dichiarato l'assessore Verna stamane, in una conferenza stampa che di fatto avvia (da domani 16 giugno) l'era della Easy Help nella gestione dei parcheggi in città. "Un momento importante e storico perchè restituiamo stabilità al servizio e abbiamo garantito, come sempre promesso, la tutela dei posti di lavoro" ha commentato, soddisfatto, il sindaco Gianguido D'Alberto accanto al direttore commerciale della Easy Help, Giovanni Roccato.