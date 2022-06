GIULIANOVA/ IL PRESIDENTE DELL'ENTE PORTO OFFENDE IL CONSIGLIERE PEPE NEGANDOGLI LA SALA PER LA CONFERENZA STAMPA

Il consigliere regionale Dino Pepe tuona contro il presidente dell'Ente Porto di Giulianova, Valentino Ferrante che non ha voluto concedere la sala della struttura per poter tenere la conferenza stampa ed il punto sui lavori di completamento del Porto per i quali il consigliere ha presentato una interpellanza in Regione. A quanto pare, i lavori non vanno avanti perchè starebbero in lite: FDI e Lega.

La conferenza stampa si farà lo stesso, venerdi 17 giugno alle ore 11 ma sui caliscendi e si farà con rammarico dice Pepe. Il consigliere ricorda che il 40% delle quote dell'Ente Porto è detenuta dalla Regione: "Per me, questa è un'offesa personale".

