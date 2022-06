«RIAPRITE STA C...O DI GALLERIA DI FRONDAROLA», STRISCIONE CONTRO IL COMUNE CHE AVEVA CREDUTO ALL'ANAS

La denuncia corre sui social. Il gruppo "Campetto Occupato" scrive: "Le problematiche che attanagliano l'entroterra, abbiamo più volte cercato di affrontarle o sostenere le mobilitazioni che nascevano.

Pensiamo che il nostro centro sociale sia un'occasione per tutto il territorio per avere la possibilità di discutere dei problemi e cercare di organizzarsi per affrontarli.

Tra i problemi, seri, che stringono le zone interne c'è di certo la viabilità, con strade disastrate, chiuse o lasciate all'abbandono.

O chiuse momentaneamente, con la promessa di riaprire di lì a qualche mese, ma poi il tempo diventa indefinito e a rimetterci sono chi quelle strade le percorre tutti i giorni, con viaggi che diventano estenuanti e paesi sobbarcati di macchine che transitano.

Come il caso della galleria di Frondarola che collega l'unica strada da Teramo a Montorio e poi su verso la montagna, chiusa da tempo immemore e non si sa quando riaprirà, con voci che si rincorrono di volta in volta.

Oggi siamo andati a mettere questo striscione, nell'approvazione di chiunque passava che si fermava a dire che avevamo solo ragione ed hanno rotto il cazzo a prenderci in giro.

Basta poco per farsi sentire, e da qualche parte bisogna iniziare. Solo organizzandoci possiamo far sentire la nostra voce, per evitare di subire in silenzio le loro malefatte".

E pensare che il Comune di Teramo aveva creduto all'Anas e alle promesse di una riapertura ad aprile. E ci ha voluto credere anche il comitato di frazione di Frondarola, vicino all'Amministrazione comunale.

I fatti sono altri, vero vice sindaco Cavallari?