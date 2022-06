CADE RAMO: SFIORATO L'INCIDENTE AL PARCO FLUVIALE, NON E' LA PRIMA VOLTA MA DI BONAVENTURA HA SEMPRE MENO RISORSE

Sfiorato "il dramma" al parco fluviale. Un grosso ramo è crollato davanti al locale Madre Natura e sembrava, all'inizio, che sotto ci fosse una macchina ma una volta sul posto, del mezzo non vi era traccia, non si sa se, perchè l'auto sia andata via prima dell'intervento dei Vigili del Fuoco chiamati a transennare l'area con l'aiuto della Polizia Locale, o se proprio non ci fosse mai stata. Resta il fatto che urge un piano di messa in sicurezza degli alberi soprattutto al Parco Fluviale che ancora stenta ad essere varato, nonostante l'impegno rimasto inascoltato, dell'assessore Di Bonaventura rimasto solo, in maggioranza, a gestire manutenzione e asfati e con una crisi in corso che riguarda il gruppo di Teramo Vive dopo la riconsegna della delega agli eventi da parte di Paolo Di Sabatino. Tra l'altro a Di Bonaventura, il Sindaco, ha ridotto le risorse per il rifacimento degli asfalti da un milione e settecentomila euro ad un solo milione e per questo motivo, saranno tolti dal piano varie vie della città che rimarranno in un preoccupante stato di non sicurezza. Per questo motivo Valdo Di Bonaventura ha già minacciato le dimissioni che per il Comune, significherebbe la paralisi totale, visto l'impegno che mette, tutti i giorni, da quattro anni l'assessore .