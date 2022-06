ABRUZZO PRIDE A TERAMO, FDI PREOCCUPATA PER LA MANIFESTAZIONE DI DOMANI

Apprendiamo dalla stampa che sabato 25 si svolgera’ a Teramo il primo corteo nella storia dell’Abruzzo Pride che sfilera’ tra le vie cittadine per giungere poi in Piazza Martiri con momento di discussione politica e confronto sotto la direzione e conduzione della madrina dell’evento la Drag Queen Nausica Vamp.

Bene. Visto che l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Teramo, almeno per una volta in questi ultimi quattro anni la nostra citta’ raggiunge un traguardo ragguardevole che la fara’ entrare di diritto nella storia dei Pride, un traguardo di cui se ne avvertiva fortemente il bisogno.

Al di la’ di queste semplici battute questo coordinamento di Fratelli d’Italia nel ribadire con fermezza la piu’ ampia liberta’ di manifestare il proprio pensiero e per l’effetto il massimo rispetto nella sfera dei diritti civili, è preoccupato che a Teramo non abbiano a ripetersi gravi episodi posti in essere dai partecipanti in manifestazioni analoghe che, sotto lo scudo del manifestare per il riconoscimento di diritti, in realta’ finiscono con l’ostentare atteggiamenti provocatori e di cattivo gusto se non addirittura blasfemi e offensivi nei confronti della comunita’ cristiana.

Non si capirebbe il motivo per il quale per manifestare a sostegno di proprie legittime idee, contro la violenza, contro la discriminazione e l’odio, si debba finire per oltraggiare il sentimento, non solo religioso, di tantissimi italiani e tantissimi cittadini teramani, minori in primis.

Ci auguriamo pertanto che episodi del genere non vengano a realizzarsi nella nostra citta’ e chiediamo con forza agli organizzatori di adottare ogni opportuna misura e controllo per prevenire simili accadimenti, nella speranza che il tutto si svolga nel rispetto delle leggi ma anche nel rispetto dei tanti cittadini e delle famiglie teramane che liberamente sceglieranno di non partecipare garantendo loro un sereno sabato pomeriggio nelle vie del centro della citta’.

Coordinamento Cittadino

Fratelli d'Italia Teramo