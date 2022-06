PALAZZO GAVIOLI / IL COMUNE DI GIULIANOVA SMENTISCE IL CITTADINO GOVERNANTE

๐‹โ€™ ๐€๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฌ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ โ€œ๐‚๐ข๐ญ๐ญ๐š๐๐ข๐ง๐จ ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐ญ๐žโ€ ๐ฌ๐ฎ ๐ฉ๐š๐ฅ๐š๐ณ๐ณ๐จ ๐†๐š๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ข. โ€œ๐๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ซ๐ž๐š ๐š๐ง๐๐š๐ฏ๐š ๐ฅ๐š๐ฌ๐œ๐ข๐š๐ญ๐š ๐š ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ž ๐จ ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐ซ๐ข๐š๐ญ๐š ๐ง๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ—๐Ÿ’. ๐’๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐š๐ญ๐ญ๐จ, ๐จ๐ ๐ ๐ข ๐š๐ฏ๐ซ๐ž๐ฆ๐ฆ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Š๐ฎ๐ซ๐ฌ๐š๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง ๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ณ๐ณ๐š ๐ž ๐ ๐ข๐š๐ซ๐๐ข๐ง๐จโ€.

Lโ€™ Amministrazione comunale interviene sulla fantasiosa ricostruzione storica pubblicata da โ€œIl Cittadino governanteโ€ sullโ€™area di palazzo Gavioli, a nord del Kursaal, e smentisce totalmente il resoconto tecnico-politico del gruppo. La veritร รจ che con il prg del 1970 lโ€™area Gavioli era destinata a verde e che nel 1994 il sindaco Franco Arboretti avrebbe potuto acquistarla o vincolarla, ed invece la rese edificabile.

Scrive โ€œIl Cittadino Governanteโ€:

๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘” ๐‘‘๐‘’๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘– 70 ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘– ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘”๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐บ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘™๐‘–. ๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘” ๐‘‘๐‘’๐‘™ 1994 ๐‘š๐‘œ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘œฬ€ ๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘โ€™๐‘ข๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž, ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘’, ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘›๐‘’๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘›๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ ๐‘‘๐‘œ๐‘๐‘œ 10 ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ฃ๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ข๐‘›'๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ๐‘‘๐‘’ ๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘”๐‘Ž ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘Ž๐‘™ ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘Ž๐‘”๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ, ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘–๐‘™ ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘๐‘œ๐‘™๐‘œ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘ข๐‘œฬ€ ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘œ.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Il prg degli anni 70 aveva destinato lโ€™area a ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ž ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐จ e per la stessa non scadeva alcun vincolo di esproprio: poteva rimanere verde a vita. Per di piรน nel 1994, salvo pochi โ€œfortunatiโ€, furono reiterate decine e decine di vincoli di esproprio, piccoli e grandi (tanto per dirne un paio, fu reiterato il vincolo dellโ€™area โ€œTafร โ€ allโ€™angolo Lungomare โ€“ via Bafile, che era destinata a esproprio per parcheggio e che rimase tale; fu reiterato un vincolo di oltre 7 ettari ai danni dei Cerulli, che poi costรฒ al Comune una sonora sconfitta al Tar, visto che il Tribunale annullรฒ il vincolo reiterato e liberรฒ lโ€™area. Si puรฒ continuare con altre decine di vincoli riproposti: la musica non cambia).

La variante del 2007-2013, come si legge nelle delibere di indirizzo, fu commissionata proprio per risolvere la questione dei tantissimi vincoli reiterati nel 1994 (altro che la bugia che i vincoli non si potevano riproporreโ€ฆerano stati tutti riproposti). La variante lo fece assegnando ad ogni lotto interessato il 35% di edificabilitร e il 65% di cessione. Lโ€™area Gavioli, โ€œfortunataโ€, era giร stata resa edificabile al 100% da Arboretti, nel 1994.

Scrive ancora โ€œIl Cittadino Governanteโ€:

๐ผ๐‘™ ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘’๐‘ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘œฬ€ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ ๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐‘’๐‘๐‘œ๐‘๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘– ๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘‘๐‘–. ๐ธ๐‘๐‘๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘”, ๐‘Ž๐‘‘๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘‘๐‘’๐‘‘๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž, ๐‘“๐‘ข ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ก๐‘Ž ๐‘‘๐‘– ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Il Comune aveva fatto per anni espropri milionari: per il parco Franchi, per la pista di atletica, per la zona Peep Annunziata, per la zona artigianale di Colleranesco. Avrebbe tranquillamente potuto espropriare la minuscola ma strategica area a nord del Kursaal, che in confronto sarebbe costata un bruscolino. Oppure apporre il vincolo di esproprio, come accaduto per tutti i comuni mortali di quellโ€™epoca.

Di nuovo โ€œIl Cittadino Governanteโ€:

๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘ข๐‘›โ€™๐‘ข๐‘Ÿ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘™๐‘ฃ๐‘Ž๐‘”๐‘”๐‘–๐‘Ž, ๐‘›๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘’ ๐‘‡๐‘’๐‘๐‘›๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐ด๐‘ก๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘“๐‘–๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘’ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘๐‘œ ๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž ๐‘Ž๐‘™๐‘๐‘ข๐‘› ๐‘–๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘™ ๐พ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ž๐‘™. ๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘” ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘™๐‘’๐‘ก๐‘œฬ€ ๐‘™'๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘›๐‘’๐‘™ 1998 ๐‘’ ๐‘“๐‘ข ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘ก๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘™๐‘ก๐‘Ž.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Le norme fissate erano le stesse di oggi, anzi addirittura molto piรน permissive: consentivano di avvicinarsi fino a 6 metri dai fabbricati vicini.

Ancora:

๐‘ƒ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘๐‘’๐‘› 10 ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘– ๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘ข๐‘› ๐‘–๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ โ„Ž๐‘Ž ๐‘Ž๐‘๐‘ž๐‘ข๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™๐‘™'๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–ฬ€ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘โ„Ž๐‘’ฬ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘’ ๐‘ก๐‘’๐‘๐‘›๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘ƒ๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘– ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘ง๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘’๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘ฃ๐‘’๐‘‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Il permesso a Gavioli รจ stato rilasciato in piena vigenza delle norme del 1994.

Prosegue โ€œIl Cittadino Governanteโ€:

๐‘๐‘’๐‘™ 2008 ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ ๐‘“๐‘ข ๐‘Ÿ๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘›๐‘ข๐‘œ๐‘ฃ๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘–๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘Ž๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘ง๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘–๐‘š๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐พ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ž๐‘™.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Il permesso del 2008 fu rilasciato secondo le norme del 1994 del prg targato Arboretti, che sono rimaste in vigore fino al 10 marzo 2013. Il grezzo che si vede oggi รจ stato approvato con le norme del prg di Arboretti. Le nuove norme sono entrate in vigore solo 5 anni dopo.

โ€œIl Cittadino Governanteโ€ asserisce di ๐‘Ž๐‘ฃ๐‘’๐‘Ÿ ๐‘“๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘–๐‘› ๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘”๐‘™๐‘–๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’, ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’ ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘ข๐‘–๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘ฃ๐‘–๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘’ ๐‘’ ๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘™'๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘–๐‘›๐‘’๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘–. ๐ผ๐‘›๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œฬ€ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘๐‘’๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘– ๐‘‘๐‘ข๐‘’ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘– ๐‘’ฬ€ ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘™'๐‘Ž๐‘๐‘ข๐‘ ๐‘œ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ ๐‘’ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘๐‘ข๐‘ ๐‘œ ๐‘‘๐‘– ๐‘ข๐‘“๐‘“๐‘–๐‘๐‘–๐‘œ.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Il piano prevedeva ciรฒ che fu approvato e che la Corte di Appello di Perugia ha riabilitato. Il citato processo si รจ concluso con lโ€™assoluzione degli imputati.

Tornando alla questione tecnica, โ€œIl Cittadino Governanteโ€ sostiene:

๐ฟ๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ง๐‘’ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘– ๐‘“๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘‘๐‘œ๐‘ก๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘Ž 17 ๐‘Ž 10 ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘›๐‘’๐‘™ 2013 ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™'๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘€๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š๐‘Ž๐‘ข๐‘Ÿ๐‘œ. ๐‘๐‘’๐‘™ 2022 ๐‘™'๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘–๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐ถ๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘– ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘š๐‘œ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘”๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘” ๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘™โ€™๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘“๐‘ข๐‘œ๐‘Ÿ๐‘– ๐‘‘๐‘Ž๐‘™๐‘™โ€™๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘–๐‘›๐‘’๐‘Ž๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘๐‘œ๐‘™ ๐พ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘Ž๐‘Ž๐‘™.

๐ ๐€๐‹๐’๐Ž. Con il piano del 1994 ci si poteva avvicinare fino a 6 metri, con la variante furono aumentate a un minimo di 10 metri. Con lโ€™Amministrazione Costantini non รจ cambiato nulla: il minimo รจ rimasto a 10 metri. Sugli allineamenti le norme sono cosรฌ da 50 anni, basta andare a riprendere i verbali di Commissione Edilizia dellโ€™ultimo mezzo secolo.

Il โ€œCittadino Governanteโ€ conclude la sua traballante ricostruzione, con โ€œunโ€™ amara riflessioneโ€:

๐ฟโ€™๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘Ÿ๐‘–๐‘“๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘’ฬ€ ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘‘๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘๐‘–๐‘๐‘–๐‘œ ๐‘™โ€™๐‘ข๐‘Ÿ๐‘๐‘Ž๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘Ž - ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘’ฬ€ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘™๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž ๐‘’ ๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘’๐‘”๐‘”๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘๐‘’๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž - ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘– ๐‘œ๐‘๐‘๐‘ข๐‘๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘‘๐‘–๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘”๐‘™๐‘– ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘– ๐‘”๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™๐‘– ๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘๐‘’๐‘›๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘– ๐‘š๐‘Ž ๐‘Ž๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘–๐‘ ๐‘๐‘’ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘โ„Ž๐‘–๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘’ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘๐‘œ๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘– ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–, ๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘๐‘ข๐‘™๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘™๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘Ž ๐‘๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘œ๐‘๐‘๐‘œ ๐‘ฃ๐‘–๐‘›๐‘๐‘’.

๐•๐„๐‘๐Ž. Lโ€™urbanistica รจ una materia complessa, che va trattata e spiegata da chi ha fatto studi mirati sullโ€™argomento, non da chi, nella vita, si รจ sempre occupato di altro.

Lโ€™ โ€œamara conclusioneโ€ di questa Amministrazione รจ che nel 1994 lโ€™area andava lasciata a verde o espropriata. Avrebbe potuto farlo (e non lโ€™ha fatto) proprio chi, negli anni successivi, avrebbe preteso dalle amministrazioni in carica iniziative titaniche come lโ€™acquisto del cineteatro Ariston o del cinema Moderno. Se si fosse agito nel 1994, le aule dei tribunali sarebbero rimaste vuote, molte persone non avrebbero sofferto e forse, oggi, Giulianova avrebbe avuto, oltre allโ€™orgoglio di possedere un palazzo storico e una terrazza, anche la soddisfazione di accogliere cittadini e turisti nel giardino del Kursaal.