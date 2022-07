GRADIMENTO DEI SINDACI / D'ALBERTO RECUPERA 28 POSIZIONI RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

Pubblicata dal Sole 24 Ore la classifica di gradimento dei Sindaci di tutti i capoluoghi di provincia italiani. Il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, è al 31esimo posto in Italia, primo tra i quattro d'Abruzzo e in crescita dell'2% rispetto all'anno scorso. D'Alberto segue con Clemente Mastella (Benevento), Maurizio Di Pietro (Enna), Gian Carlo Muzzarelli (Modena), Roberto Gambino (Caltanissetta) e Leonardo Latini (Terni). Un deciso passo avanti in classifica per D'Alberto, che un anno fa era al 59esimo posto. Quest'anno il gradimento cresce dell'1,7% anche rispetto al momento delle elezioni (da 53,3% dell giugno 2018 al 55% di oggi) L'anno scorso era al 53%, - 0,3% riapetto alle elezioni