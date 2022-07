TRIBUNALI MINORI, ANGELOSANTE ( V.A. ): APPROVATA ALL'UNANIMITA' RISOLUZIONE CIRCA PERSONALE SOTTO ORGANICO

"E' stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, la risoluzione a mia firma e sottoscritta da tutti i Gruppi consiliari circa il personale sotto organico presso i tribunali cd. ' non provinciali ', ovvero quelli di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Con la presente risoluzione si impegna il Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a farsi portavoce con il Ministro di Grazia e Giustizia, Marta Cartabia, delle complesse condizioni in cui sono costretti a operare i presidi di Giustizia a seguito dei pensionamenti di cancellieri e segreterie. Infatti, la grave carenza richiede un impegno deciso e definitivo da parte del Ministero competente che non può più pensare di agire con proposte di soluzioni temporanee . L’unanimità e l’adesione alla proposta di da parte dei gruppi consiliari dimostra una compattezza delle forze politiche abruzzesi a far sentire la propria voce; inoltre, il documento rappresenta anche un sostegno agli avvocati di Avezzano che hanno proclamato l’astensione dal lavoro dal 18 al 24 luglio ed un altra settimana a settembre. Il buon lavoro svolto dal Consiglio regionale abruzzese circa l'approvazione della legge ' salva tribunali non provinciali ' è stato ripreso e approvato anche da altre Regioni e, nei giorni scorsi, dai colleghi della Regione Lombardia. Questa attenzione rivolta al prezioso contributo del Consiglio regionale abruzzese ci rende orgogliosi di essere stati da guida per le altre Regioni".

Così in una nota Simone Angelosante, capogruppo di Valore è Abruzzo e primo firmatario della risoluzione.