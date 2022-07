NAPOLI CALCIO, ARRIVA LA CORTE DEI CONTI: UN ACCORDO CON LA REGIONE DA 1,2 MILIONI

Napoli calcio e la Regione Abruzzo sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura della Corte dei Conti in relazione alla scelta di effettuare ritiri pre-campionato a Castel di Sangro. Per la compagine partenopea la Regione Abruzzo ha stanziato la somma di 1 milione e 200 mila per ogni anno di ritiro dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo di 14 milioni di euro. Dopo l'esposto dei consiglieri di minoranza, sulla vicenda indaga ora la Guardia di Finanza che ha acquisito documentazione.

Per ironia della sorte, Aurelio De Laurentiis, Presidente della società Ssc Napoli e il figlio Luigi De Laurentiis, romano, patron della società Ssc Bari, sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura regionale contabile aquilana in relazione alla scelta di effettuare ritiri pre campionato in provincia dell'Aquila: Castel di Sangro il primo e Roccaraso il secondo.