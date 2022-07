ELEZIONI / IL CENTRODESTRA SEMPRE PIU' UNITO SULLA CANDIDATURA DI PAOLO GATTI

Nel pomeriggio di giovedì 7 luglio è tornato a riunirsi il tavolo delle Liste civiche e dei Partiti del Centrodestra sulle strategie per le elezioni amministrative comunali di Teramo della primavera 2023.Si è raggiunta e riscontrata un’ampia convergenza – fra le 12 sigle presenti – con riferimento al primario obiettivo della compattezza e del valore della coesione di una coalizione aperta e vasta che comprende tutte le aree alternative all’attuale governo cittadino.Ad un anno dalle elezioni, crediamo che una convergenza così unanime sia un valore non scontato né di poco momento per la chiarezza dell’offerta civica e politica da offrire alla cittadinanza.Oltre al lavoro di analisi e di cucitura delle questioni programmatiche da porre a base e collante per la coalizione, il tavolo ha affrontato la questione della figura del candidato Sindaco, rispetto alla quale sono emerse due candidature, entrambe qualificate e di spessore: quella di Paolo Gatti e di Maria Cristina Marroni, con una significativa prevalenza per l’ex assessore regionale.Tutti i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di definire un percorso rapido e definitivo sull’assetto della compagine e sul candidato Primo cittadino chiamato a rappresentarla e guidarla.Lega e Forza Italia hanno altresì chiesto di potersi confrontare con i rispettivi livelli regionali, per una serena e fisiologica interlocuzione interna.Pertanto, nelle more delle riunioni decisorie delle Liste civiche e dei Partiti finalizzate a chiudere il percorso e dare avvio all’imminente campagna elettorale, siamo lieti di rappresentare che nelle prossime settimane il tavolo tornerà a riunirsi per ratificare le scelte e formalizzare le proposte e le linee guida, sempre nell’ottica costruttiva di una coalizione coesa che offra una visione chiara di futuro e di sviluppo per la nostra città che ha urgente bisogno di un’amministrazione dell’essere e non dell’apparire, di un’amministrazione del fare e non – come quella attuale – del narrare.Siamo al lavoro per imprimere una forte svolta che possa invertire il percorso di declino della città.