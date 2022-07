VIDEO/ AMBULANZA BLOCCATA DOPO LA CHIUSURA DI VIA MUZII. "VERNA DIMETTITI"

«Ambulanza costretta a entrare in retromarcia dopo la chiusura di Via Muzii. Ennesima follia di questa Amministrazione, noi residenti del centro siamo prigionieri di questo sistema. Adesso basta deve finire. L'assessore Verna deve dimettersi immediatamente perche non è all'altezza di ricoprire questo ruolo». Lo scrive un cittadino del centro di Teramo, stremato, stanco, dalle continue chiusure di strade e stradine.

Avrà ragione? Forse si, forse no. In effetti, il Sindaco ad un certo punto aveva pensato di sostituire Verna ma poi, le elezioni che incalzano hanno portato lo stesso Sindaco a non portare avanti il progetto.

