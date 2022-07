PARCHEGGI SUL LUNGOMARE TOLTI, LETTERA DI MINACCIA DI MORTE IN COMUNE A GIULIANOVA

Lettera minatoria con minacce di morte in municipio scoperto dall' addetto al protocollo del Comune di Giulianova. Tra le lettere, il dipendente comunale ha scoperto quella contenente minacce di morte rivolte agli amministratori. Si tratta di due fogli distinti. In uno è scritto: «Maiali! Gran porcata aver levato i parcheggi dal lungomare! Morirete presto». Il destinatario della lettera, sarebbe l'assessore Giampiero Di Candido. Il sindaco Jwan Costantini, invierà la lettera, come da prassi, alle forze dell'ordine per le indagini e i provvedimenti del caso. Le minacce riguardano la problematica dei parcheggi soppressi sul lungomare monumentale. Ad alcuni operatori turistici questa decisione non è piaciuta e forse da qui la lettera minatoria.