MONTORIO / «LA MAGGIORANZA VIRTUALE CONVOCA IL CONSIGLIO ON LINE»

Come le forze di minoranza avevano già annunciato, vengono al pettine i nodi di una maggioranza sempre più traballante che, anzi, sembra non avere più i numeri per essere tale. La maggioranza Altitonante è ormai virtuale: prova ne è il fatto che il Consiglio Comunale di domani, avente all’ordine del giorno la discussione di un punto importante come quello dell’acquisizione dell’area dove attualmente insiste il Poliambulatorio al patrimonio del Comune, viene convocato on line anziché in presenza. Pur essendo il ricorso a questa modalità di convocazione dell’assise civica consentito ai sensi del regolamento comunale, infatti, non sfuggirà ai più che si tratta di un escamotage in piena regola per nascondere una situazione di irreversibile crisi dell’Amministrazione che è ormai sotto gli occhi di tutti: basta un raffreddore o una qualsivoglia indisposizione di un consigliere comunale perché la maggioranza Altitonante non abbia più i numeri.

Esprimiamo, pertanto, grande preoccupazione per le sorti del Comune e di tutta la comunità montoriese, che dopo tante vicissitudini merita una maggioranza solida e affidabile, che affronti con serietà e concretezza la ricostruzione e gli altri temi cruciali per lo sviluppo del territorio e non solo feste & fiere.

Alessandro Di Giambattista

Alessia Nori

Raniero Barnabei

Adele Ricci

Eleonora Magno

Andrea Guizzetti