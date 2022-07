MONTORIO/ IL CONSIGLIERE BARNABEI DENUNCIA:«LA CICLABILE NEL DESERTO»

Mio malgrado mi trovo costretto a far sentire la mia voce, lo devo a chi ha creduto in me votandomi e ai tanti cittadini e commercianti di Viale Duca degli Abruzzi a Montorio al Vomano che in questi giorni stanno vivendo dei disagi a causa del cantiere presente per i lavori della pista ciclabile.

Premetto che ero e sono tutt'ora favorevole alle piste ciclabili ed a una mobilità sostenibile, le premesse però finiscono qua. Quando si è deciso di realizzare la pista ciclabile si sono evidenziate delle criticità reali dovute all'ubicazione in un'area densamente abitata e con già un problema parcheggi esistente. Per questo ho fin da subito sostenuto che la realizzazione della pista ciclabile dovesse essere subordinata ad una serie di lavori che garantissero se non un aumento dei parcheggi almeno il mantenimento del numero esistente, avevo anche avuto rassicurazioni dal Sindaco in tal senso e le ho prese per buone ma ad oggi devo dire, purtroppo, che le mie peggiori paure si sono avverate.

Non mi rimane che chiedere scusa a quanti si sono fidati delle mie parole con la promessa che continuerò, per quanto mi è possibile, a vigilare ed a far sentire la voce dei cittadini.

Consigliere Comunale di maggioranza

Raniero Barnabei